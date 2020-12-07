Амурская тигрица погибла в ДТП в Хабаровском крае

При ДТП в Нанайском районе Хабаровского края погибла краснокнижная амурская тигрица, сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрий Колпак.

«Вчера ночью водитель ехал по Комсомольской трассе, и примерно в 27 километрах от Лидоги на дорогу вышла тигрица и при приближении машины улеглась прямо на трассу и прижалась к асфальту, как бы спряталась. Это поведение кошачьих такое – услышала шелест машины, фары, ночь... Водитель уходил от столкновения, но удар пришелся слева прямо в голову зверю. Тигр погиб, машина Mercedes тоже пришла в негодность, ее увезли эвакуатором. Водитель сам вызвал ГИБДД. Наши работники тоже приехали туда, все осмотрели. Тигра забрали и увезли в Уссурийск в центр вскрытия», – передает РИА «Новости» слова Колпака.

По его словам, эта тигрица молодая, ей около пяти лет. Первого декабря ее видели около кафе «Анюта» в Нанайском районе, на 251-м километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Один из водителей снял тигрицу на видео. Хищница ночью бродила возле заведения и исследовала собачью будку, позже ушла в тайгу. Тогда зверя спровоцировала стая бродячих собак, которая прибилась к кафе из-за неправильного хранения отходов.

«Несчастный случай, что сделаешь», – заключил Колпак.

Напомним, в октябре в минприроды региона сообщили, что останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело.