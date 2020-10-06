Погибшего амурского тигра нашли в Хабаровском крае

Останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело, сообщили в минприроды региона.

«Вчера под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима (рядом река Хор), в 300 метрах от ключа Пологий, нашли подранного амурского тигра. Похоже, что краснокнижный зверь погиб в результате схватки с более сильным хищником. Это второй зафиксированный случай в районе имени Лазо за последние три года. Сейчас по факту гибели амурского тигра решается вопрос об открытии уголовного дела», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным охотоведов, останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. Для проверки информации была направлена оперативная группа министерства природных ресурсов Хабаровского края и следственная группа ОВД муниципального района имени Лазо. При внешнем осмотре установлено, что погибшему хищнику было более 10 лет.



Останки тигра направлены в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске, чтобы выяснить причины его гибели.

Это уже вторая гибель краснокнижного хищника на Дальнем Востоке за последний месяц.

Напомним, 25 сентября браконьеры застрелили тигра Павлика.

Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, предварительно надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

29 сентября полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве тигра Павлика в Амурской области.