Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве тигра Павлика в Амурской области, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Установлены личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, предварительно надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

Напомним, в пятницу браконьеры застрелили тигра Павлика.