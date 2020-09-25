Браконьеры застрелили тигра Павлика

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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США репетируют новую «цветную революцию» на себе

Власти либеральных городов открыто опекают погромщиков Marcio Jose Sanchez/АР/ТАСС
В США возобновились массовые протесты с поджогами, погромами и уличными боями. Происходящее имеет признаки спланированных действий и будто бы организовывалось по методичке «цветных революций» – той самой, которую привыкли разоблачать на пространстве от Венесуэлы до Белоруссии. Единственный вопрос, возникающий в связи с этим: кто «дергает за ниточки» на сей раз, ведь дело происходит в самой Америке? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...

Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 4 комментария

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Браконьеры застрелили тигра Павлика

    25 сентября 2020, 08:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Браконьеры в Амурской области убили тигра, которого в мае 2019 года выпустили на волю в Амурской области после комплексного курса реабилитации, сообщила пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

    Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, предварительно надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

    «Амурский тигр Павлик, выпущенный на территории региона в мае 2019 года, застрелен браконьерами. Туша животного обнаружена служащими управления по охране животного мира области 23 сентября», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    В ведомстве рассказали, что мониторинг передвижения амурских тигров в регионе ведется постоянно, и местонахождение хищников определяется с помощью спутникового сигнала, который передают ошейники, надетые на тигров.

    «С 8 сентября сигнал от ошейника Павлика пропал. Его последняя локация определялась в Свободненском районе. На место выехала оперативная группа управления по охране животного мира области. Специалисты обследовали территорию в поисках любых следов тигра, а также вели работу с населением. 22 сентября инспекторы охотнадзора получили информацию о том, что тигр был застрелен браконьерами с указанием примерного места отстрела», – сказали в пресс-службе управления.

    Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животного, занесенного в Красную книгу России. Наказание по данной статье: лишение свободы до четырех лет, а также выплата за ущерб, причиненный природе, в размере 1,1 млн рублей.

    Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что информация о причастных к убийству тигра уже есть, расследование дела взято на его личный контроль. «Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных. С рук им это не сойдет!» – заявил Орлов.

    Напомним, в декабре сообщалось, что погибшего амурского тигренка нашли убитым в охотничьих угодьях Приморского края, неподалеку от места происшествия задержали браконьеров, которых сейчас проверяют на причастность к убийству хищника.


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