Иностранцы признали Россию столицей мирового волонтерства

Взгляд
5 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением не считаясь даже с собственной жизнью отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Санду нацелилась на абсолютную власть

Майя Санду намерена с помощью улицы укрепить свою власть DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Избранный президент Майя Санду, судя по всему, начинает отнимать у Игоря Додона реальную власть в Молдавии. Его сторонники внезапно согласились начать переговоры о досрочном самороспуске парламента, хотя никто их к этому не принуждал. На повестке и отставка правительства, которому принадлежит реальная власть в стране. А в эти выходные Санду выводит своих сторонников на Майдан. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 9 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Иностранцы признали Россию столицей мирового волонтерства

    5 декабря 2020, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Волонтеры из более чем 100 стран приняли участие в онлайн-марафоне «Мы вместе», сообщил первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.

    Во время онлайн-марафона Кириенко принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с елки игрушку, на которой было написано новогоднее желание ребенка и пообещал его выполнить. Кириенко сообщил, что к онлайн-дискуссиям присоединились «представители более 100 стран», День волонтера празднуют во всем мире. Кириенко заявил: «Я очень часто слышал в течение этих двух дней от наших иностранных коллег, что для них Россия – это пример, если хотите, столица мирового волонтерства». Как свидетельствуют данные социологов, свыше 15 млн жителей России сказали, что за год хотя бы раз участвовали в волонтерских акциях.

    «У нас продолжается борьбе с эпидемией, и, к сожалению, новогодние праздники будут с определенными ограничении. Появился шикарный проект, на мой взгляд, который называется «Новый год в каждый дом», когда волонтеры, одеваясь в костюм Деда Мороза, с подарками постараются обойти, в первую очередь, ребятишек в нуждающихся семьях, ребятишек с ограничениями по здоровью», – приводит слова Кириенко ТАСС.

    Он подчеркнул, что «если мы все вместе захотим, то у каждого ребенка может быть радость Нового года – все мы одевались в Деда Мороза, чтобы детей поздравить». Он вспомнил, как поздравлял своего сына, когда тому «было около трех лет». Прежде Кириенко удавалось оставаться неузнанным в костюме Деда Мороза. «А в этом году я его поздравил, изменив голос. После чего он сказал: «Мам, мне кажется, это наш папа». Мама, спросила: «Почему?». На что сын ответил, что узнал по носкам», – рассказал замглавы Администрации президента.

    Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. 4 декабря стартовал 32-часовой онлайн-марафон «Мы вместе», посвященный добровольчеству. Основной его темой стало международное партнерство, которое поможет преодолеть глобальные вызовы. Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря


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