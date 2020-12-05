У Нью-Джерси не оказалось нужной суммы на распределение вакцины от COVID-19

Штату Нью-Джерси не хватит средств на распределение вакцины от коронавируса, требуется финансирование со стороны Белого дома, сообщил губернатор Фил Мерфи.

На вопрос о том, хватит ли в бюджете штата денег для распространения миллионов доз вакцины, Мерфи ответил: «Нет». По его словам, Нью-Джерси нуждается в «сотрудничестве и финансировании со стороны» администрации действующего президента США Дональда Трампа и «заступающей администрации» Джозефа Байдена. Мерфи полагает, что всех нуждающихся в Нью-Джерси обеспечат вакциной не раньше апреля–мая, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В первой партии вакцины Нью-Джерси должен получить 76 тыс. доз. Мерфи объяснил рост числа заболевших «сочетанием последствий пандемии, холодной погоды и череды праздников». В США 26 ноября отмечают День благодарения, 25 декабря – Рождество. Глава штата «опасается, что следующая пара месяцев будет еще хуже и тяжелее».

Администрация США выделила на разработку вакцины 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн – Johnson & Johnson, 1,2 млрд долларов предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. По данным Белого дома, администрация вложила в эти проекты 12 млрд долларов.

Напомним, бывшие президенты США Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама решили публично привиться от COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что авторитетные представители российской власти уже давно начали публично делать прививки от коронавируса, на своем примере показывая их безопасность и необходимость.