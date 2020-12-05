США объявили о прекращении пяти программ культурного обмена с Китаем

Госдепартамент США прекратил пять программ, «проводившихся под видом культурного обмена» с Китаем, сообщил глава ведомства Майк Помпео, назвав эти программы китайской пропагандой.

Он пояснил, что ряд программ обмена приносит пользу как США, так и Китаю, но прекращенные программы «полностью финансируются» китайскими властями и используются как «инструмент мягкой пропаганды». Они «представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу», сказал Помпео. Он обвинил Пекин в том, что китайский народ лишен свободы слова и собраний. При этом США заверили, что выступают за «взаимный и честный» культурный обмен, но не за «односторонние» программы, передает РИА «Новости».

Односторонние меры касаются программ образовательных поездок политиков в Китай, американо-китайской дружбы, транстихоокеанского обмена, обмена лидеров и гонконгской образовательной и культурной программы. В Госдепе пояснили, что эти программы «позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счет иностранных правительств», передает ТАСС.

Напомним, США также объявили, что намерены ввести визовые ограничения против нескольких должностных лиц из Китая, в том числе членов Коммунистической партии страны. Представители президента США Дональда Трампа выразили уверенность, что Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай оказывали массивное влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах посредством «коммунистических денег».