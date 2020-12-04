В Германии оценили перспективы заполнения «Северного потока – 2» водородом

В будущем около 70% мощностей газопровода «Северный поток – 2» можно будет заполнять водородом, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики, глава концерна Wilo Оливер Хермес.

«Газопровод строится по самым современным стандартам экологической и технической безопасности и открывает нам, таким образом, перспективу для водородной эпохи после переходного периода природного газа. Из-за применяемых материалов «Северный поток – 2» в отличие от старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть до 70% мощностей наполнен водородом – энергоносителем будущего», – передает слова Хермеса РИА «Новости».

Бизнесмен заявил, что санкции США против «Северный потока – 2» нарушают европейский суверенитет. Как объяснил Хермес, газопровод является исключительно европейским проектом, а потому должен регулироваться европейскими компаниями и странами, а не американской стороной. «Мы не видим международно-правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет Евросоюза и ставит европейские предприятия под прицел», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Конгресс США на фоне споров о судьбе газопровода «Северный поток – 2» выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. При этом пакет законопроектов исключает принятие из-за «Северный потока – 2» санкций против правительств Германии и других стран – членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северный потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2» может быть достроен к лету 2021 года.