Путин призвал соблюдать морально-этические нормы в интернете

Все правила морально-этических норм, которые вырабатывались тысячелетиями, должны распространяться и на интернет, заявил президент Владимир Путин.

«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду прежде всего нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, это новый вид деятельности, новые системы, но они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах. Глава государства подчеркнул, что это касается и искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет использовать какую-либо из иностранных моделей регулирования интернета и защиты персональных данных, а создаст свою собственную схему.