«Крановщицы» разделись для заводского календаря в Набережных Челнах

Крановый завод в Набережных Челнах представил анонс эротического календаря на 2021 год при участии девушек в образе крановщиц.

Анонс был представлен в Instagram завода.

«В этом году на его (календаря) страницах хрупкие девушки на фоне цехов тяжелого машиностроения. Нестандартный корпоративный презент уже стал нашей традицией – в этом году девушки разделись для календаря в 14-й раз, чтобы радовать вас весь следующий год!», – говорится в описании ролика.

АО «Набережночелнинский крановый завод» начал работу в 1997 году, он «представляет собой комплекс по конструированию, изготовлению, доставке, монтажу и постгарантийному обслуживанию широкого спектра грузоподъемного оборудования», говорится на сайте организации.