Соведущая Колтового перенесла инфаркт после его похорон

Соведущая и подруга погибшего при крушении самолета Александра Колтового Юлия Сиверцова, которую в Сети раскритиковали за веселье во время траура, перенесла инфаркт после его похорон, заявила клинический психолог Елена Перелыгина.

«Как можно говорить, что Юля уже веселится и не скорбит по Саше?! Это я ее вытащила на данное мероприятие, так как видела, в каком тяжелом душевном состоянии она находится», – цитирует психолога «Собеседник».

Перелыгина раскритиковала пользователей интернета за нападки на ведущую. По ее словам, Сиверцова до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

«Поверьте, она тяжело переживает смерть Александра, который был для нее не просто коллегой, а близким другом. Она даже перенесла инфаркт после его похорон», – сказала психолог.

В субботу возле поселка Чкаловский в Московской области разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале «НТВ». В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета.

По словам общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, Колтовой погиб, потому что пытался отвести самолет от домов. В СК считают, что основными причинами катастрофы стали ошибка при пилотировании и неисправность самолета.