МЧС показало видео разбившегося в Подмосковье самолета

Опубликована видеозапись с останками легкомоторного самолета, разбившегося в Московской области, на котором разбился телеведущий Александр Колтовой с супругой.

После падения самолет загорелся, по предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность двигателя, передает RT в своем Telegram-канале.

Региональная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«По факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – сказала Марковская ТАСС.

Напомним, Колтовой погиб в субботу при крушении легкомоторного самолета в Московской области. Колтовой с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале НТВ. В июле ведущий рассказывал в СМИ, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. В аэропорту заявили, что самолет перед вылетом прошел все необходимые предполетные проверки.