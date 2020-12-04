Китай обвинил директора национальной разведки США в искажении фактов

Посольство Китая в США заявило, что в статье директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа искажаются факты, это, на взгляд ведомства, свидетельствует об укорененности установок времен холодной войны.

В заявлении посольства Китая, опубликованном в Twitter, говорится, что в статье Рэтклиффа «искажаются факты, что обнажает укоренившийся со времен холодной войны образ мышления и идеологические предрассудки некоторых людей в США», передает РИА «Новости».

«Их попытки сдержать Китай идут вразрез с историческим трендом и ожиданиями земного шара о мире, развитии и сотрудничестве, и потому обречены на провал», – подчеркивается в сообщении.

Также там отметили, что правительство США и некоторые компании долгое время занимаются «широкомасштабными, организованными и совершающимися без разбора кибер-кражами, слежением и атаками».

Посольство КНР выразило надежду, что США прекратят «совершать безосновательные нападки» и клеветать на Китай и компании страны.

«Игра с нулевой суммой – это анахронизм. Попытки создания подозрительного отношения и даже разжигания ненависти между разными странами и цивилизациями в чрезвычайной степени безответственны», – считают в посольстве.

Дипломаты также подчеркнули, что фактически Китай и США выигрывают от сотрудничества, но проигрывают от конфронтации, потому для обеих сторон сотрудничество является «единственным правильным выбором».

Ранее глава американской разведки в своей статье в газете The Wall Street Journal назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны.

Он утверждает, что Китай якобы занимается кражей оборонных технологий США, чтобы «подпитывать агрессивный план» председателя КНР Си Цзиньпина «по превращению Китая в ведущую военную державу мира».

Вместе с этим Рэтклифф обвинил Китай в том, что тот «отнимает у американских компаний их интеллектуальную собственность, копирует технологию, а затем заменяет американские фирмы на мировом рынке».

Кроме того, он заявил, что Пекин пытается с помощью шантажа и подкупа повлиять на американских законодателей с целью принятия выгодных Китаю законов и изменения проводимой Вашингтоном политики.