Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»

Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».

Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.

«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.

Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он.