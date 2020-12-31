Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора России
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»
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Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».
Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.
«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.
Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он.
Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства.
«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского.
Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт».
В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.
На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян.
«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.
Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США
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Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января.
«Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС.
6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена.
Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.
Гривна за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20%
Курс национальной валюты Украины на 31 декабря 2020 года – 4 января 2021 года установлен на уровне 28,27 гривны за доллар, сообщил Национальный банк республики. Гривна за 2020 год подешевела к доллару на 19,4%.
По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость доллара составляла 23,68 гривны. Среднегодовое значение курса валют – 26,95 гривны за доллар, максимум был установлен 4 ноября – 28,60 гривны за доллар, передает ТАСС.
Напомним, в бюджете Украины на 2021 год указано, что курс национальной валюты установится на отметке 29,1 гривна за доллар вместо 27 гривен в этом году.
В марте Нацбанк Украины признал нехватку валюты.
На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам
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Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.
Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента.
В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.
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Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19
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На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней.
«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева.
Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Захарова высмеяла заявление Киева об «адской» теме Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для российской стороны.
«СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней», – написала Захарова в своем Facebook.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД в ответ на заявления украинского министра посоветовал Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе.
Украина захотела «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене
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После инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», – сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.
Кроме безопасности и проведения реформ, еще один важный вопрос – это отношения в экономической сфере, инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.
«Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем», – отметил Кулеба.
Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя Госдепа по Украине, но отметил, что «жизнь покажет».
«Решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина – это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе – везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения», – сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.
Минюст США захотел конфисковать три здания Коломойского
Число связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым зданий, которые хочет конфисковать минюст США, выросло до трех.
Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн, передает РИА «Новости».
Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране.
Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей
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Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2020 году запретил ввоз в страну российских книг из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».
Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева, передает «Интерфакс-Украина».
Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.
Также на Украине признали, что 18 российских книг направлены на «ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды». Совокупный тираж составил 45 тыс. экземпляров.
В январе сообщалось, что Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году запретил ввозить из России 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания».
В Крыму сравнили Кулебу с «Наполеоном из психбольницы»
Обещание киевских властей сделать крымскую тему «адской» для России напоминает басню «Слон и Моська», заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подчеркнув, что тема принадлежности полуострова закрыта.
«Кулеба – это Наполеон, только в психиатрической больнице. У Крылова есть басня «Слон и Моська». Вот киевские власти и подгавкивают на Россию, даже не лают. Ничего у них не получится. Пусть оставят свои истерические планы и идеи насчет Крыма», – цитирует РИА «Новости» Фикса.
Он подчеркнул, что тема Крыма закрыта «раз и навсегда». «Больше к этому никто никогда возвращаться не будет», – добавил крымский вице-спикер.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД: «Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». «Кулеба пытается играть во взрослого дядю, но он больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова», – отметил в свою очередь сенатор Франц Клинцевич.
Захарова объяснила роль СМИ в американской русофобии
Русофобия в США является одним из основных факторов внутриполитической борьбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила Захарова, «это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний – все, что связано с Россией». При этом американские СМИ играют одну из ведущих ролей «в нагнетании антироссийских настроений». «Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
По мнению Захаровой, рядовые американцы не могли бы понять, почему должны считать Россию угрозой, поэтому СМИ пришлось «придумывать всякие истории». Так, «тема химического оружия получила свое место в этой информационной кампании». Как заявила Захарова, «это вообще абсурд полный».
Россия, если «говорить действительно на будущее», не ждет «какого-то кардинального позитивного изменения в двусторонних отношениях» после прихода администрации Джозефа Байдена, «нужно смотреть на конкретные шаги, которая должна эта новая администрация предпринять». Сейчас, по словам Захаровой, «даже внутри американского политического истеблишмента» точно не знают, кто будет отвечать за каждое направление внешней политики.
Захарова отметила, что до голосования коллегии выборщиков в середине декабря был открыт вопрос насчет новой администрации Белого дома. Как заявила дипломат, «процедуру, после которой был вынесен вердикт относительно того, кто будет следующим президентом», провели «буквально две недели назад», передает ТАСС.
«О каких контактах «по периметру», кроме поздравительных телеграмм и открыток, мы говорим? Сейчас это полностью их внутренняя повестка, они эти вопросы пока решают внутри себя», – заявила Захарова.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Дональд Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы.
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Трамп призвал не мириться с «пародией» на выборы в США
Выборы в США оказались сфальсифицированы, они не соответствовали даже уровню стран третьего мира, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп считает, что отданных голосов на выборах оказалось больше, чем проголосовавших людей. Он заявил в Twitter, что мириться с этой «пародией» на выборы нельзя. Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.
Напомним, сенатор Джош Хоули намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов. До этого генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
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Зеленского обвинили в надругательстве над украинцами
Проблема граждан Украины, проголосовавших на президентских выборах в 2019 году за Владимира Зеленского, не только в том, что нынешний украинский президент обманул их, но и в том, что он «надругался» над ними, заявил депутат Рады от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович напомнил, как в октябре 2019 года Зеленский в разговоре с одним из представителей националистов, выступающих против разведения сил и средств в Донбассе, заявил, что он «не лох», а «президент этой страны».
«Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох – это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Также депутат отметил, что украинцы искренне поверили в обещания нового лидера и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает.
Рабинович подчеркнул, что у пришедших к власти со сцены «на политическую сцену» не хватило умения и опыта необходимых для управления государством. Он привел последний пример с вакциной от SARS-CoV-2, когда в период пандемии Украина отказывается по политическим мотивам приобретать российскую вакцину «Спутник V», в то время, когда иная вакцина от коронавирусной инфекции для страны пока недоступна.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
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