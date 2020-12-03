Грузовой Boeing 747 экстренно сел в аэропорту Новосибирска

Грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Совершил посадку Boeing 747, без пассажиров, самолет грузовой, на борту экипаж», – сказал источник ТАСС, уточнив, что в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Он отметил, что на борту могла возникнуть техническая неисправность. Собеседник не уточнил, какой авиакомпании принадлежит самолет и каким маршрутом он летел.

Ранее самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов.