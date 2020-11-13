Вертолет с американскими военными разбился в Египте «Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска 13 ноября 2020, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как сообщил источник в правоохранительных органах, самолет принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», передает ТАСС. Напомним, в октябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

