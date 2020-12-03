Гладков: Белгород должен конкурировать со столицами других регионов

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с мэром Белгорода Юрием Галдуном совершили рабочую прогулку по областному центру и заявил о необходимости конкурировать с другими столицами регионов.

«Мы точно должны конкурировать с другими столицами регионов, должны быть разными, привлекать белгородцев и гостей. Возможностей очень много», – приводятся слова Гладкова на сайте правительства региона.

Врио главы области и мэр Белгорода посетили Соборную площадь, Парк Победы, Музейную площадь, набережную реки Везелка, площаду БелГУ и исторический квартал в районе Свято-Троицкого бульвара.

«По дороге мы проговорили очень много моментов – о благоустройстве, о некоторых идеях, связанных с развитием новых парков, реконструкцией старого города. Мне очень хотелось бы посмотреть проекты по архитектурной подсветке. Фасады достаточно качественно отработаны, есть архитектура зданий, но в вечернее время, мне кажется, можно сделать город немного ярче. Это недорого стоит, но принесет большой эффект», – сказал Гладков.

Врио губернатора области также отметил, что рабочие поездки и прогулки по Белгороду будут еженедельными. После каждой из них запланируют совещания по развитию городской инфраструктуры.