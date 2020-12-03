Число заболевших коронавирусом в ноябре сравнялось с количеством заразившихся весной

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса в ноябре выросло на 17,3 млн, это сравнимо с показателем инфицирования в первые месяцы пандемии, с марта по июль.

Число инфицирований в мире на 5,6 млн больше максимума, зафиксированного в октябре, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Количество погибших по сравнению с октябрем выросло в 1,7 раза – в ноябре зарегистрировали около 280 тыс. летальных исходов. При этом на фоне роста заболеваемости летальность снижается, она составляет 2,3%. В октябре показатель сохранялся на уровне 2,7%, в начале пандемии – 3,6%.

Также увеличилось число выздоровевших – на 8,5 млн человек, это на 3,5 млн больше, чем в октябре.

При этом распространение вируса в Европе удалось стабилизировать почти повсеместно, кроме Германии, Италии и Польши. При этом рост наблюдается в США и Азии.

Напомним, число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в мире превысило 63 млн. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о величайшем гуманитарном кризисе со Второй мировой войны. Между тем во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости COVID-19 в России.