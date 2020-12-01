Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Петербурге Число случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн человек 1 декабря 2020, 05:59 Текст: Антон Антонов

В мире зафиксировано 63029075 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Вылечились свыше 40 млн человек. Жертвами коронавируса в мире стали 1464232 человека, передает РИА «Новости». Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе. ВОЗ заявляла о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной чрезвычайной ситуации.

