ЕС заявил о «дезинформации по коронавирусу» со стороны России и Китая

Россия и Китай, по мнению Евросоюза, занимались распространением «дезинформации» о пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заключение представлено в Плане действий в области демократии, представленном Европейской комиссией.

«Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, соседних странах и в мире с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж. Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа», – цитирует РИА «Новости» документ.

В ЕК отметили, что под «дезинформацией» подразумевается как и откровенно ложный вредоносный контент, так и искажение информации, введение в заблуждение, использование манипулятивных тактик и поддельных профилей в соцсетях. При этом примеров «дезинформации» в плане не приводится.

«Новые условия требуют еще более тесного сотрудничества внутри ЕС... и с международными партнерами. Только путем объединения собранных знаний о гибридных угрозах (например, дезинформация, киберугрозы, влияние на выборы) в разных секторах ЕС может разработать всестороннее понимание природы этой угрозы, на которую необходимо реагировать эффективно», – говорится в документе.

В июне Еврокомиссия также заявила, что Россия и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.