Украина решила присоединиться к операции НАТО в Средиземном море

Военно-морские силы Украины намерены в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«В следующем году Военно-морские силы Украины планируют присоединиться к операции «Морской страж» в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, полученными от США в рамках пакета помощи в сфере безопасности, а в 2023 году [планируют] привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный», – цитирует ТАСС главу военного ведомства.

По его словам, также совместно с МИД оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей вооруженных сил в миссию НАТО в Ираке.

Таран подчеркнул, Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность НАТО и достичь максимального уровня совместимости, «осознавая, что это «улица с двусторонним движением»: лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей».

Также министр напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которая присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF), с 2010 года подразделения ВСУ дежурят в Силах реагирования НАТО.

Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.