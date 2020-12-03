Минобороны Азербайджана назвало число погибших военных в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 2783 военнослужащих с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре, более 100 военных считаются пропавшими без вести.

«В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.



Ранее в Минздраве Армении сообщили, что в конфликте в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 2317 военнослужащих. Азербайджан в свою очередь призвал менять военнопленных по принципу «всех на всех».

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.