Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID Дегтярев вновь побывал на передовой борьбы с COVID 29 декабря 2020, 16:33 Текст: Ксения Панькова

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, которая является главным «ковидным госпиталем» города Юности. В «красной зоне» этого стационара он пообщался с пациентами и персоналом медицинского учреждения. Это заведение взяло на себя основной «удар» нового коронавируса в Комсомольске-на-Амуре, начав принимать пациентов с этим заболеванием еще 24 апреля. Но сейчас в этой больнице фиксируется снижение нагрузки – из 590 инфекционных коек заняты 435 мест, сообщает PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. «Всем необходимым оборудованием мы оснащены на 100%, у нас достаточное количество аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов и дозаторов. Есть некоторые сложности по лекарствам – работаем практически «с колес», наша служба закупок трудится круглыми сутками. Но все группы препаратов в больнице есть», – рассказал исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» в Комсомольске-на-Амуре Алексей Синельников. По словам пациентов этой больницы, медперсонал хорошо подготовлен и проявляет к больным заботу и внимание. При этом, стационар испытывает серьезную нехватку персонала. Так, на сегодняшний день горбольница №2 укомплектована врачами менее чем на 40% от положенного количества, а средним медицинским персоналом – на 54% от плана. Но, несмотря на проблемы с нехваткой кадров, в этом инфекционном госпитале уже отлажено оказание медицинской помощи больным с различными патологиями, заболевшими коронавирусом. Это кардиологический, неврологический, терапевтический, хирургический, урологический профили и родовспоможение. В данной больнице также принимают тех инфицированных COVID-19 больных, которым требуется гемодиализ. «Пациенты в первую очередь благодарят врачей, весь средний и младший медицинский персонал за их самоотверженный труд. Врачи работают на износ – сутки через сутки. То, что помощь организована на высшем уровне – это 100%. Здание, конечно, сильно изношено, ему больше сорока лет. Будем готовить программу по капитальному ремонту. За счет федеральных средств мы полностью оснастили все койки кислородом. Видим, что есть резервы. Сегодня загрузка снизилась, это вселяет в нас осторожный оптимизм», – подчеркнул Дегтярев. Также в ходе этого визита в городскую больницу №2 Комсомольска-на-Амуре глава региона предложил пересмотреть график работы поликлиник Хабаровского края во время предстоящих новогодних каникул и хоть немного дать отдохнуть на праздники их работникам. «Наше министерство здравоохранения всегда хочет, чтобы каждый человек мог получить помощь своевременно, особенно в праздничные дни. Но есть такие поликлиники, где нагрузка небольшая. Уровень заболеваемости по краю разный, поэтому даю исполняющему обязанности министра здравоохранения региона Юрию Бойченко поручение еще раз посмотреть и по возможности смягчить приказ о работе амбулаторий с учетом особенностей и географии нашего края», – заявил врио губернатора Хабаровского края. В ответ глава краевого Минздрава Юрий Бойченко сообщил, что согласен с предложением Дегтярева и пообещал максимально быстро подкорректировать график работы поликлиник нашего региона на предстоящих праздниках с учетом поручения врио губернатора. «Мы максимально быстро изучим ситуацию и внесем коррективы. Абсолютно обоснованный вопрос поставил врио губернатора. Вернемся к уже принятому нормативному акту и сегодня-завтра внесем изменения по тем амбулаторным учреждениям, где нагрузка небольшая, где мало прикрепленного населения, и не требуется тот режим, который уместен в крупных поликлиниках», – добавил Бойченко. Тема здравоохранения в условиях пандемии коронавируса остается приоритетной для главы Хабаровского края. Врио губернатора стремится уделять максимум внимания состоянию дел в учреждениях здравоохранения, а также общению с врачами и пациентами больниц и поликлиник. В это непростое время пандемии COVID-19 сфера здравоохранения показала, насколько критически важной она является для жизни людей. Понимая это, Дегтярев, посещая учреждения здравоохранения, фактически в ручном режиме решает вопросы, препятствующие их нормальной работе. Кроме того, врио губернатора Хабаровского края продолжает в своей работе делать основной упор на муниципалитеты, практически еженедельно совершая рабочие поездки по всему краю. Такое внимание Дегтярева к глубинке Хабаровского края позволит выровнять уровень жизни людей в нашем регионе, сократив чудовищный разрыв в качестве жизни между Хабаровском и другими населенными пунктами края. Также стоит добавить, что в каждой рабочей поездке Дегтярев всегда активно общается с местными жителями, напрямую налаживая коммуникацию с населением вверенного ему региона.

Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42 Текст: Ксения Панькова

Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express. Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости». Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14 Текст: Ксения Панькова

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V». Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 29 декабря 2020, 11:11 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков. «Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», – ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины. «Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», – добавили в пресс-службе компании. По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем – участия в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», – пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины 28 декабря 2020, 20:22

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД республики Петер Сийярто. «Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины», – написал Сийярто на своей странице в Facebook. Он отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране. В начале декабря специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято. Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» испытали на добровольцах старше 60 лет 29 декабря 2020, 10:10

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все 150 человек в возрасте старше 60 лет, из них 89 человек получили вторую дозу препарата, сообщили в Роспотребнадзоре. Исследования в возрастной группе 60+ начались 21 ноября, когда были привиты первые участники испытаний. Добровольцы находились под наблюдением медиков. Вакцинация проводилась в группах из 30-40 человек с госпитализацией на сутки, передает РИА «Новости». Промежуточные результаты исследования ведомство опубликует в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода. «ЭпиВакКорона» – одна из двух (наряду со «Спутником V» Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Вакцину разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Тюменский губернатор объяснил запрет мыться в банях по ночам 28 декабря 2020, 19:21

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, зачем в регионе вводится запрет работы бань и саун в ночное время. «Я буквально недавно подписал дополнительные ограничения, связанные с работой в ночное время бань и саун – о том, что им запрещено работать с 23.00 до 6.00 по аналогии с предприятиями общественного питания. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – приводит РИА «Новости» слова губернатора, сказанные им на прямой линии с жителями области, которую транслировали в соцсети «ВКонтакте». «Сделали это мы для того, чтобы исключить этот пробел, потому что некоторые стали им пользоваться для того, чтобы проводить новогодние корпоративы в банях. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – добавил он. За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом. Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, а также предложила встретить праздник в лесу или на даче, в ограниченном кругу людей. Палата представителей США выполнила требование Трампа 29 декабря 2020, 02:29 Текст: Антон Антонов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в связи с коронавирусом. Этого требовал глава американского государства Дональд Трамп. За то, чтобы поднять компенсации в рамках мер стимулирования экономики с 600 долларов до 2 тыс. долларов, проголосовали 275 членов Палаты представителей, против увеличения выплат проголосовали 134 конгрессмена, передает ТАСС. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. 24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer 28 декабря 2020, 19:34 Текст: Ксения Панькова

В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили местные власти. Администрация района Передняя Померания – Рюген, в который входит Штральзунд сообщила, что в городе 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer, передает РИА «Новости». «Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», – говорится в сообщении. Глава администрации района Штефан Керт сообщил, что четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике в качестве меры предосторожности, у них зафиксированы «симптомы, аналогичные гриппу». «Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов», – приводятся в сообщении слова Керта. Администрация также уточнила, что компания BioNTech в ходе испытаний на первой клинической фазе давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины «без тяжелых последствий». «Не было зарегистрировано долгосрочных, нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве - схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести», - говорится в сообщении. 27 декабря первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Назван уровень антител на 42-й день вакцинации «Спутником V» 28 декабря 2020, 20:27 Текст: Ксения Панькова

Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации «Спутником V» составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа Росздравнадзора. «Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител – прим. ВЗГЛЯД) – 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%. Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Главный инфекционист предрек США «всплеск» COVID-19 после праздников 29 декабря 2020, 02:54

Фото: Robin Utrecht/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После Рождества и Нового года США, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, «весьма вероятно», что после праздников США «столкнутся с постсезонным всплеском» COVID-19 – «всплеском после всплеска». Фаучи согласился с обеспокоенностью, которую выразил избранный президент страны Джо Байден в связи с тем, что ситуация «в последующие несколько недель» может стать хуже. Главный инфекционист США отметил, что добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80–85% жителей страны. Прежде говорилось о 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 19 млн случаев COVID-19, умерли 333 тыс. пациентов с коронавирусом. Байден собрался применить закон военного времени для борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах зафиксировали несколько случаев острой аллергической реакции на вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Стало известно о состоянии больной COVID Фрейндлих 29 декабря 2020, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении. «[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», – приводит ТАСС сообщение медучреждения. Накануне Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом. Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщила, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии. Британия установила новый рекорд по суточному приросту пациентов с COVID 28 декабря 2020, 19:44 Текст: Ольга Никитина

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 41,3 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Днем ранее в королевстве было зафиксировано более 30,5 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд – 39,2 тыс. случаев – был установлен 23 декабря. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря, передает ТАСС. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 357 (по сравнению с 316 в воскресенье). В общей сложности в Великобритании умерли свыше 71,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,32 млн. Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Новый штамм становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Петербурге 28 декабря 2020, 21:37 Текст: Вера Басилая

Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале следующего года при условии достаточных поставок вакцины, заверил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «На сегодняшний момент категорийность, которая разработана министерством здравоохранения, мы ей достаточно четко следуем – медицинские работники, педагогические работники, работники социальной сферы, некоторое количество силовых структур. Некоторые обычные граждане записываются и тоже попадают на вакцинацию – порядка 10%. Связано это с тем, что количество вакцины, которое пришло в город, пока не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в конце декабря у нас есть поставки, в январе и феврале поставки, которые будут, они позволят начать прививать уже всех желающих», – приводит ТАСС слова Сараны. По его словам, вакцинацию прошли 4268 человек, из них 206 – те, кто прошли первую и вторую фазу вакцинации. В городе развернуто 70 пунктов, в новогодние каникулы они возобновят работу 3-4 января, уточнил Сарана. Он также рассказал, что у привившихся не наблюдается каких-либо нежелательных явлений. «Максимум, что есть – это появление гриппоподобного синдрома в первые-вторые сутки, это легкая температура может появиться, боль в мышцах, суставах, некоторая болезненность может быть в месте инъекции. Снимаются эти побочные эффекты приемом противовоспалительных препаратов. Достаточно легко переносят все наши вакцинируемые, чувствуют себя хорошо», – добавил Сарана. По его словам, городские власти в ближайшие дни ожидают от минздрава соответствующие документы, которые дадут разрешение на начало вакцинации людей старше 60 лет. Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, эпидемическая ситуация контролируемая. Он отметил, что в Петербург поступили 5,5 тыс. доз вакцины от COVID, до конца года ожидается поставка 100 тыс. доз.