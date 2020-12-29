В ОП пообещали следить за следствием по делу о принудительной стерилизации женщин на Урале

СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту принудительной стерилизации постоялиц Уктусского пансионата в Екатеринбурге. Ранее представители Общественной палаты России обратились в прокуратуру с просьбой проверить информацию для прояснения этой ситуации и привлечения виновных лиц к ответственности.

«Когда в СМИ появилась информация о том, что в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов происходит принудительная стерилизация пациенток, мы сразу же обратились к генеральному прокурору с просьбой провести там проверку», – приводятся на сайте ОП слова секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой.

Принудительная стерилизация допускается законом лишь в исключительных случаях и только на основании решения суда, подчеркивает она. Для того чтобы суд принял такое решение, необходимы обращение опекуна или медицинской, социальной организации и достаточно веские медицинские показания. Суд не может решить такой вопрос в отсутствие той женщины, в отношении которой ставится вопрос о стерилизации.

В ходе проверки прокуратура и Росздравнадзор выяснили, что руководство МАУ «ЦГБ № 20» допустило проведение принудительной стерилизации тех женщин с ментальными нарушениями, о которых должен был заботиться Уктусский пансионат. Никаких судебных решений о принудительной стерилизации не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по этим фактам, а прокуратура внесла представление вице-губернатору в связи с нарушениями, допущенными больницей и пансионатом.

«В этом случае имело место нарушение базовых прав человека – права на телесную неприкосновенность, права на охрану здоровья, нарушено достоинство личности, что абсолютно недопустимо в правовом демократическом государстве. Люди с ментальными отклонениями такие же, как и все другие, они имеют право на уважение к себе, а принудительное медицинское вмешательство в их отношении, проведенное без соблюдения установленных законом процедур, это не только неуважение к их личности, но и неуважение, проявляемое обществом к самому себе. Мы будем следить за результатами уголовного разбирательства», – заявила Михеева.

В 2021 году Общественная палата планирует начать системную работу по совершенствованию законодательства о психиатрической помощи с привлечением таких правозащитных организаций, как Минздрав, Минтруд и Минюст.

Напомним, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к проверке данных о возможной стерилизации женщин-инвалидов в екатеринбургском интернате. По предварительной информации, минимум 10 женщин из числа подопечных интерната были стерилизованы. Пока подтверждений этому нет.

Отмечалось, что руководство якобы заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей.