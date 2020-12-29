Названа доля российского кино в прокате в 2020 году

Доля российских фильмов в кинопрокате за 2020 год составит около 50% – почти вдвое больше, чем в 2019 году, поскольку выход многих крупных зарубежных релизов не состоялся, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, доля отечественного кино в прокате в 2020 году крайне высокая – около 50%, «в том числе и потому, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны», передает ТАСС.

Также Любимова отметила, что Минкультуры надеется на соблюдение промежутка перед выходом фильмов в прокат и на онлайн-платформах, поскольку уменьшение прокатного окна ударит по кинотеатрам.

«Уменьшение прокатного окна ударяет по кинотеатрам, а в настоящее время им тяжелее, чем многим игрокам индустрии, поэтому надеемся, что продюсеры будут выдерживать этот промежуток между выходом в кинотеатрах и на платформах, ведь это на руку всей отрасли», – сказала она.

При этом министр уточнила, что на сегодня в России растет сериальный рынок, онлайн-платформы становятся соинвесторами проектов, что позитивно отражается на киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что примерно 15% кинотеатров России не смогли открыться из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Президент России Путин предложил поддерживать во время пандемии преимущественно те кинотеатры, где демонстрируются российские кинофильмы.