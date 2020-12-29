Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
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До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Коронавирус-мутант из Британии

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Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру
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    Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты Сирийцы забросали камнями военный патруль США Заслуженный учитель России сказал, от чего зависит успеваемость школьника на дистанционном обучении Кулеба доказал неразрывную связь Украины с Россией

    Главная тема


    Азербайджанская армия встревожена "армянскими диверсантами"

    «недостает встреч»


    Меркель рассказала о связанной с Россией личной мечте

    появилась видеозапись


    Собака ценой своей жизни спасла мальчика от волка

    «на пороге распада»


    Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии

    Видео

    итоги года


    Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

    пятое поколение


    Россия получила превосходящий F-35 истребитель

    «большая война»


    Зеленский выставит против России армию дезертиров

    искусственный интеллект


    Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

    ЛГБТ-движение


    Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

    репутация судов


    Максим Соколов: До такого либерализма мы еще не доросли

    изоляция для возможностей


    Арсений Гончуков: Коронавирус произвел ревизию в культуре

    инфантильная идеология


    Андрей Сорокин: Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

    на ваш взгляд


    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру

       29 декабря 2020, 07:41
    Фото: Роскосмос ТВ/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Вопросы с финансированием основных российских космических научных проектов (телескопа «Спектр-УФ»), миссий на Луну и Венеру решены за счет «восстановления бюджета», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

    Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что финансирование российской космической науки составит 14–15 млрд рублей в год. Зеленый отметил, что «все требования ученых удовлетворить невозможно». Он пояснил, что «эти 15 млрд рублей» – не «какие-то новые деньги», а средства, которые были секвестированы из Федеральной космической программы. По его словам, «это восстановление бюджета», без которого «вся научная программа поплыла бы далеко».

    «Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», – сказал Зеленый, добавив, что «Спектр-УФ» – это «очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Как заверил научный руководитель Института космических исследований РАН, его «удастся запустить как планировали, в 2025 году», передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2019 году стало известно, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз. Запуск обсерватории «Спектр-УФ» был перенесен с 2024 года на 2025.

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    Меркель рассказала о связанной с Россией личной мечте

       28 декабря 2020, 18:22
    Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке, сообщили немецкие СМИ.

    «Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», – цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на DB Mobil.

    Канцлер отметила, что в условиях ограничений из-за коронавируса ей недостает личных встреч. Вместе с тем она сообщила, что «видеоконференции работают лучше», чем ожидалось. «Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы», – сказала Меркель.

    Путешествие по Транссибирской магистрали является популярным экзотическим направлением для иностранных туристов. Транссибирская магистраль, или Великий Сибирский путь, – железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и Владивосток. Протяженность магистрали составляет 9 тыс. 288 км. Это самая длинная железная дорога в мире. Многие иностранные путешественники делают пересадку в Иркутске, чтобы посетить в том числе озеро Байкал.

    Отправится в путешествие можно туристическим маршрутом от РЖД на комфортабельном поезде, которое включает обзорные экскурсии и остановки в самых живописных и важных культурных местах. Однако зачастую иностранные туристы выбирают обычные поезда, чтобы проникнуться атмосферой бескрайних российских просторов.

    Своими впечатлениями после поездки иностранцы делятся в соцсетях. Путешественники пишут об определенном душевном опыте: пребывание в поезде в течение столь длительного времени вынуждает замедлять ход событий и смотреть на все по-другому. Так, для Джулии Манджони из Копенгагена, историю которой публикует AdMe.ru, поездка через всю Транссибирскую магистраль до Владивостока стала судьбоносной: после возвращения она кардинально изменила свою жизнь, бросила работу и переехала в другую страну. Девушка ехала плацкартом и много общалась с другими пассажирами: «Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне интимные истории из жизни, показывали фотографии родственников и угощали ядреными сибирскими завтраками (ведь лучший способ убить время в пути – поесть)».

    Британская журналистка Кэти Гласс, которая встретила Рождество в вагоне-ресторане во время путешествия из Москвы в Пекин, отметила, что в целом поезд современный, чистый и хорошо оборудованный. В свою очередь фотожурналист из Новой Зеландии Биргит Криппнер вместе с другом Харальдом называют поездку на поезде через всю Россию волшебным и запоминающимся приключением, единственным в своем роде.

    Путешественник из Британии Оливер Смит также рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Байкало-Амурской магистрали. По его словам, во время путешествия по магистрали появляется ощущение, что «реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными». Смит признается, что скучает по остановкам в маленьких городках и даже по ночам, проведенным в дороге в глубоком сне под стук колес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.

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    Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии

       28 декабря 2020, 12:18
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

    «Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.

    «Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».

    Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

    «Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.

    Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

    Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

    Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

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    Двое спасшихся моряков с «Онеги» рассказали о стремительном крушении судна

       28 декабря 2020, 10:36
    Фото: mchs.gov.ru
    Текст: Евгения Шестак

    Крушение рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами, рассказали спасенные рыбаки.

    «Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», – сообщил «Интерфаксу» источник.

    По его словам, катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. 

    «Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», – сказал он. 

    Между тем ФАН назвал имена тех, кто был на затонувшем судне «Онега». В частности, на борту были: Александр Баранов, Владислав Буторин, Степан Курганский, Юрий Проняев, Владимир Фурса, Мохамед Барри, Юрий Шевцов, Александр Пермяков, Владимир Тимербаев, Руслан Катюхин, Сергей Безгузов, Евгений Щепин, Антон Монастырев, Владимир Каширин, Сергей Трухачев, Юрий Проняев, Сергей Жук, Игорь Бондаренко, Руслан Катюхин, Игорь Елисеенков, Николай Капенкин.

    Ранее стало известно, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

    В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

    Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

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    В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21

    28 декабря 2020, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Российский самолет нового поколения МС-21 окажется «очень востребован» на рынке гражданской авиации, заявил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

    По его словам, «это абсолютно инновационный самолет». Кравченко пожелал МС-21 «успеха в сертификации». Он отметил, что лайнер задумывался как прямой конкурент новейшим западным образцам и «взял самое лучшее» из разработок последнего десятилетия. Как пояснил Кравченко, «это будет единственный самолет начала следующего десятилетия, который будет иметь большую инновацию». Он назвал российский лайнер «последним подтверждением того, что Россия в этот партер театра гражданской авиации вернулась на первый ряд», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Напомним, в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год.

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    Собака ценой своей жизни спасла мальчика от волка

       28 декабря 2020, 18:14
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
    Текст: Абдулла Шакиров

    В поселке Синдор в Республике Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка. Терьер накинулся на хищника в тот момент, когда тот собирался напасть на ребенка.

    Видеозапись драки пса с волком опубликовали подписчики социальных сетей, пишет «Комсомольская правда».

    На кадрах видно, как ребенок прыгает в сугроб, пытаясь спрятаться от хищника. В это время выбегает терьер и бросается на волка, давая мальчику возможность убежать. Спустя несколько секунд волк загрыз собаку.

    По словам участкового полиции, терьер принадлежал семье ребенка. «Он игрался со своими родными в прятки на улице, когда к ним тихонько подобрался серый, наблюдал за детьми. Сейчас администрация поселка решает вопрос с ходатайством на региональные власти на отстрел животного», – рассказал участковый.

     

    В сентябре в Санкт-Петербурге служебный пес спас девочку от изнасилования.

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    Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков

       28 декабря 2020, 13:08
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились о животных отшельницы: среди гостинцев есть сено для коз, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве и сено козам», – передает слова источника РИА «Новости».

    По его словам, вертолеты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.

    Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.

    Напомним, в конце ноября Лыкова, проживающая на таежной заимке в Хакасии, обратилась с бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь ей в строительстве нового жилья вместо нынешней избы.

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    Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром»

       28 декабря 2020, 14:29
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/POO/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Украина окончательно порвала с «русским миром», она продолжит свой путь как европейская страна и часть Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По словам министра, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от «двух фундаментальных принципов»: никогда не откажется от Крыма и Донбасса и продолжит развиваться как европейская страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Internationale Politik.

    «Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии», – заявил Кулеба. 

    Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.

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    «Северный поток – 2» достроили в исключительной экономической зоне ФРГ

       28 декабря 2020, 20:52
    Фото: REUTERS/Tobias Schwarz
    Текст: Ксения Панькова

    Работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены, сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

    Как ожидается, теперь в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах. «О других деталях мы не можем сообщить», – заявили в компании, передает ТАСС.

    Строительство газопровода «Северный поток – 2» возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна».

    Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток – 2» у берегов Дании.

    Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

    В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.

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    В Ереване предупредили об угрозе диверсионной войны в Карабахе

       28 декабря 2020, 12:56
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    «Проблема определения границ на линии соприкосновения Армении и Азербайджана делает мир очень хрупким и может привести к новым столкновениям», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал сообщения Баку о нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Карабахе.

    «Информация о якобы нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии пока никак официально не комментируется и не подтверждается ни армянской, ни российской стороной. Эти сообщения остаются на уровне некоторых Telegram-каналов, азербайджанских властей и СМИ», – сказал директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

    Собеседник отметил, что на линии соприкосновения Армении и Азербайджана ситуация остается нестабильной. «В Сюникском и Гехаркуниском марзе (области – прим. газеты ВЗГЛЯД) существуют проблемы делимитации и демаркации границ. Стороны по-разному трактуют карты, не могут решить, какие дороги и села кому принадлежат. Эти разногласия приводят к созданию очагов напряженности и могут спровоцировать новые столкновения. Поэтому мир пока очень относителен и хрупок», – рассказал Теванян.

    В свою очередь ереванский политолог Грант Микаэлян убежден, что армянского населения не могло остаться на территории, подконтрольной Азербайджану. «Дело в том, что после погромов в городе Сумгаите азербайджанцы не жили на подконтрольных армянам территориях, и армяне не жили на землях, подконтрольных Азербайджану», – пояснил эксперт.

    По его словам, «в таких условиях партизанская война исключена, однако теоретически возможна диверсионная».

    Ранее в Баку заявили о гибели одного азербайджанского военнослужащего в результате нападения армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Карабахе.

    «27 декабря в 15.30 [14.30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», – передает ТАСС сообщение министерства обороны Азербайджана.

    Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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    Судно «Онега» с экипажем из 19 человек затонуло в Баренцевом море

       28 декабря 2020, 08:31
    Фото: АО "Вариант РПФ"

    Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на его борту находились 19 человек, судьба 17 неизвестна, сообщает МЧС.

    Информация о происшествии с судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Экипаж 19 человек. Спасены два человека», – говорится в сообщении МЧС.

    Сейчас поисками рыбаков занимается экипаж судна «Войково», к месту дополнительно направлены суда.

    На данный момент связи с экипажем затонувшего у Новой Земли судна нет.

    «В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Спасенные являются гражданами России, информации по остальным пока нет.

    По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

    Напомним, в начале этого года танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Лодка затонула.

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    Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных

       28 декабря 2020, 19:15
    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Высказывание присяжных о том, что солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек, заслуживает снисхождения, означает, что суд применит к нему низший порог наказания, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

    Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году в воинской части застрелил восемь человек, суд единогласно признал виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом присяжные заседатели отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.

    «В случае, если присяжные заседатели во время вердикта указывают, что человек заслуживает снисхождения, это основание для того, чтобы суд применил к нему низший порог наказания, который предусмотрен санкцией статьи. Поэтому это очень важный момент, который позволит подсудимому получить не такой высокий срок», – говорит Горгадзе.

    Соответственно, согласно данному утверждению, Шамсутдинову не могут назначить более двух третей максимального срока наказания по его статье, поскольку это и есть низший порог наказания, поясняет собеседник.

    «Снисхождение к подсудимому применяется, если признается, что человек находился в таких жизненных обстоятельствах или мотив совершения им преступления был таков, что он заслуживает снисхождения. То есть одна история, это когда человек ограбил кого-то и убил, а другая – когда он действовал в состоянии, когда был доведен до крайней меры морального мучения и поэтому совершил преступление. Здесь очень большая разница. Вот в таких ситуациях, как во втором примере, он заслуживает снисхождения», – объясняет адвокат.

    Эксперт добавил, что при этом смягчающие обстоятельства (признание вины, выплата компенсации семье пострадавшего и т. д.) никак не относятся к снисхождению. «То есть к этому имеет отношение именно его поведение и причина, по которой он совершил преступление», – резюмировал Горгадзе.

    Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной.

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    Минюст впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов

       28 декабря 2020, 17:30
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Минюст России впервые включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева, сообщила пресс-служба ведомства.

    «28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», – говорится в сообщении.

    23 декабря Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц.

    Кроме того, в третьем чтении Госдума также приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета о количестве участников от 500 человек.

    8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

    Напомним, в феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

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    Царев объяснил слова Москаля о Новороссии страхом потери Закарпатья

       28 декабря 2020, 14:58
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Когда Москаль говорит о Донбассе – он держит в голове провенгерские настроения родного для него Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Олег Царев. Так он прокомментировал заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

    «Москаль родом из Закарпатья. Будучи в разных политических силах, он всегда отвечал за эти территории. Там сильны провенгерские настроения. Потому когда он говорит о регионах Донбасса – он держит в голове скандал, возникший в Закарпатье, когда депутаты местного совета, придя на выборы, исполнили гимн Венгрии», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

    «Кроме того, как мы помним, после событий Майдана не только Крым осудил переворот в Киеве, но и другие регионы Левобережной Украины. Они смотрели в сторону России, но не получили положительного сигнала от Москвы. А если бы получили – Украина была бы разделена», – напомнил Царев.

    «Сейчас также происходит разделение. Донбасс ориентирован на Россию, а большая часть Украины фактически оккупирована Западом. Но это разделение не отражает настроений народа, потому что Левобережная Украина по-прежнему смотрит в сторону Москвы», – указал Царев.

    По мнению собеседника, вероятность образования Новороссии была бы выше, если «уровень жизни в Донбассе был бы таким же, как уровень жизни в регионах России». «Речь идет о зарплатах и пенсиях, о работающих предприятиях. Но пока что Москва отказывается принимать эти регионы и говорит о необходимости выполнения Минских соглашений», – констатировал Царев.

    Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    В ответ на это председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что «слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада».

    Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

    Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

    Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

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    Названы симптомы-предвестники коронавируса

    28 декабря 2020, 21:42

    Текст: Ксения Панькова

    Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express.

    Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости».

    Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь

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    Берлин пообещал при Байдене не менять позиции по «Северному потоку – 2»

       28 декабря 2020, 10:15
    Фото: Jens Büttner/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    ФРГ не будет менять позицию по вопросу достройки проекта «Северный поток – 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

    «О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон. (…) Федеральное правительство не изменит своего отношения к «Северному потоку – 2», – передает слова министра Deutsche Welle со ссылкой на агентства DPA.

    Маас добавил, что Берлин и Вашингтон в дальнейшем также будут расходиться во мнениях по ряду вопросов. «Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону», – пояснил глава МИД ФРГ.

    Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

    Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

    В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом. В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».

    Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.

    Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.

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