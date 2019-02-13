Роскосмос собрался сократить финансирование аналога телескопа «Хаббл»

В 2019 году Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз, сообщил заместитель научного руководителя проекта «Спектр-УФ», замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«Последнее предложение, которое обсуждается сейчас, оно еще не утверждено, но письмо уже пришло: в 2019 году подписанный контракт сократить в три раза, 2020-й год от планируемого сократить в 10 раз, а от исходного финансирования – в 15 раз. Самое печальное, что и в 2021 году тоже почти нулевое финансирование», – цитирует Сачкова РИА «Новости».

Он отметил, что для такого проекта столь резкое падение финансирования равнозначно полной остановке работ.

Изначально, напомнил он, российский телескоп на замену «Хабблу» планировалось запустить в 2021 году, затем сроки были сдвинуты на 2024 год, а при сокращении финансирования стоит ожидать его не раньше 2026 года.

По словам Сачкова, проект «Спектр-УФ» полностью прошел этап проектирования и перешел на этап изготовления телескопа.

«В данной ситуации дата запуска зависит исключительно от выделяемого финансирования», – пояснил он.

По данным источника, на завершение проекта необходимо 1 млрд рублей ежегодно в течение четырех-пяти лет.

В Роскосмосе воздержались от комментариев.

Согласно проекту Федеральной космической программы, с 2016 по 2025 годы на создание космического комплекса «Спектр-УФ» требовалось 10 млрд 110 млн рублей. Из них в 2019 году программой было предусмотрено выделение 1,5 млрд, в 2020 году – 1,1 млрд, в 2021 году – 1,4 млрд.

В мае 2017 года сообщалось, что запуск «Спектр-УФ» может быть перенесен почти на три года из-за секвестра космического бюджета и изменения сроков финансирования разработки аппарата.