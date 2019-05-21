Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» перенесен

Космическую обсерваторию «Спектр-УФ» запустят в октябре 2025 года вместо 2024-го, как это планировалось ранее, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник рассказал, что данное решение было принято после пересмотра Федеральной космической программы, передает ТАСС.

«Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» планируется на 23 октября 2025 года», – сказал он.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили, что запуск обсерватории «Спектр-УФ» запланирован на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз.

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