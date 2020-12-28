Пилот рассказал, как встречают Новый Год в полете

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что ночь с 31 декабря на 1 января часто заставала его в полете отметив, что работа в праздничную дату позволила ему встречать Новый год в разных странах.

«Командиром корабля на Ту-154 я стал в 33 года, на Ил-86 – в 40 лет. Для такой должности считается, что я был молодым. А раз молодой, значит, на все праздники ты летаешь», – цитирует «Ридус» Сытника.

По словам пилота, самый напряженный «рабочий» Новый год в его жизни прошел в Норильске, где он посадил самолет как раз в новогоднюю ночь, но технические неполадки вынудили его оставаться на аэродроме.

«Сдохла вспомогательная силовая установка – не могли запустить один из двигателей. И мы всю ночь разогревали печку и запускали мотор. Пришлось сливать топливо с другой машины за бутылку. А там мороз минус пятьдесят градусов», – добавил Сытник.

Однако летчик утверждает, что испытал настоящее счастье в этот момент: «Все вокруг пьяные, а я шустрый такой». Кроме того, он отметил, что работа в праздничную дату позволила ему встречать Новый год в разных странах – Таиланде, Китае и других – и даже по нескольку раз за полет.

«Я часто летал на Дальний Восток и обратно. По дороге в европейскую часть страны самолет преодолевает несколько часовых поясов, и мы несколько раз встречали Новый год. До самой Москвы то и дело выходил, поздравлял пассажиров», – вспоминает заслуженный пилот России.

Ранее Космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС, начнут отмечать Новый год с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России.