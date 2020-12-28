МВД решило не ужесточать контроль за соблюдением ограничений в праздники

В новогодние праздники в России не будут принимать дополнительных мер для соблюдения перчаточно-масочного режима, сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД Станислав Наумов.

«Я не думаю, что какие-то дополнительные меры потребуются. Мы живем в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет. Хотел призвать (граждан) быть более социально ответственными, так как сотрудники полиции не будут проходить мимо», – передает его словам ТАСС.

Ранее в МВД России сообщали, что сотрудники органов внутренних дел составили свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции.