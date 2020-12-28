Голикова оценила влияние вакцинации на пандемию COVID-19 в России

Продолжение вакцинации от коронавируса нормализует эпидемиологическую обстановку к весне, считает зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

«Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», – передает слова вице-премьера РИА «Новости».

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан.