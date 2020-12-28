Счетная палата предложила Союзному государству найти новые источники доходов Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания 28 декабря 2020, 11:42 Текст: Елизавета Булкина

Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «ВНС пройдет 11-12 февраля. Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания», – передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».



Всебелорусское народное собрание – общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, который контролировал бы главные направления развития республики.

