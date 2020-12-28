Найдено тело одного из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна

Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» найден мертвым, сообщил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

«По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно «Войково». Судном «Войково» поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший», – цитирует ТАСС Безукладова. Он уточнил, что погибший держался за спасательный круг.

По словам второго помощника капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту находилось 19 членов экипажа. В настоящее время поиски пропавших продолжаются.

В министерстве информационной политики Мурманской области уточнили, что, по предварительным данным, 16 из 19 членов экипажа являются уроженцами Мурманской области, передает РИА «Новости».

«Компания-судовладелец из Архангельска – РК им. М.И. Калинина, руководитель уже вылетел в Мурманск. Два других его судна вышли в район ЧП, идет поиск пропавших рыбаков. По последней информации, большинство экипажа, 16 человек – мурманчане. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил глава региона Андрей Чибис.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.