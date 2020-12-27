Белоруссия анонсировала заключение контрактов с Россией по нефти до конца года

Глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что до конца 2020 года все контракты о поставках нефти из России на будущий год будут подписаны, с рядом крупных российских поставщиков соглашения уже заключены.

«В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все «складывать под елочку». По поставкам нефти в Белоруссию идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году», – сказал премьер в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что с частью поставщиков еще идут согласования отдельных условий. «Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Белоруссия будут подписаны», – подчеркнул Головченко.

По словам Головченко, объем переработки нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в 2021 году будет определяться экономической целесообразностью. «Но российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн – будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке», – сказал глава правительства Белоруссии, передает ТАСС.

В ноябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Россия является главным партнером для Белоруссии, а без споров по вопросам поставок нефти и газа сотрудничество было бы «еще более мощным».

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что Белоруссия готова покупать газ и нефть в Казахстане и Туркмении, но Россия якобы не пропускает транспортировку углеводородов из этих стран через свою территорию.