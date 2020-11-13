Лукашенко пожаловался на позицию России по транзиту нефти и газа

Белоруссия готова покупать газ и нефть в Казахстане и Туркмении, но Россия не пропускает транспортировку углеводородов из этих стран через свою территорию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«России придется пойти на единый энергетический рынок, это приведет к тому, что белорусы будут выбирать – купить нефть в России или у Казахстана. Сейчас же такого нет. Мы готовы у вас (в Казахстане – прим. ВЗГЛЯД) покупать, но Россия никогда через (свою) территорию не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть. Мы в Туркменистане готовы купить газ, но Россия его не пропустит через свою территорию, потому что она свое хочет продать», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, если члены ЕАЭС желают развивать союз, то нужно идти на реализацию договоренностей, которые подписаны. Он указал, что в рамках союза приняты «прекрасные решения», но пока они не исполняются. «Кусками там чего-то [сделано]. Вот это наша беда», – пояснил белорусский президент.

Лукашенко выразил опасение, что ЕАЭС может превратиться в структуру, схожую с СНГ, которая представляет собой «площадку для обсуждения некоторых вопросов».

Вместе с тем глава белорусского государства заверил, что Минск никогда не изменит Москве и не сменит курс в сторону других стран.

«Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство – не только президент – нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. И так далее. Этого нет и не будет никогда. Даже если эти протестуны придут к власти, им народ не позволит изменить политику. Не позволит», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее в пятницу Лукашенко пригрозил Киеву закрыть свои границы для товаров с украинской территории.