При стрельбе в Берлине ранили четырех человек

Не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы в Берлине. Инцидент произошел в районе Кройцберг рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии, сообщили немецкие СМИ.

Сотрудники полиции обыскали близлежащую территорию, облетев на вертолете район, где были слышны выстрелы. Трое раненых были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, четвертого пострадавшего нашли в близлежащем канале, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

На данный момент полиция выясняет причины произошедшего, продолжается поиск преступников.

Ранее вооруженный пистолетом мужчина устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. В операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. В ходе перестрелки преступник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу. Личность стрелявшего, а также его мотив неизвестны.