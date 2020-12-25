Первый серийный Су-57 поступил на испытания в Ахтубинске

Переданный Воздушно-космическим силам первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре», – сообщил источник РИА «Новости».

Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета «был подписан несколько недель назад».

ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.

Напомним, ранее в пятницу источник сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.