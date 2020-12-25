Появление роя дронов анонсировано в России

Пандемия ускорила развитие технологий в России, уже в следующем году в стране появятся рой дронов, 100 автономных судов и электричество нового поколения, заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на некоторые логистические проблемы, проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) в этом году развивались в соответствии с планом, а проекты в области медицины и здравоохранения – быстрее.

«Я бы сказал, что пандемия подтвердила наши ставки, практически все «Неты» сегодня на глазах начинают становиться реальностью: системы беспилотников, рой дронов в воздухе, цифровая персонализированная медицина и так далее. Все это еще буквально пять лет назад казалось фантастикой, а сегодня обретает плоть, становится реальностью. Наверное, главный вывод этого года – пандемия существенным образом приблизила наступление 2035 года. По целому ряду рынков прогнозы на 2035 год реализуются в 2025, 2027 и 2030 годах», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По итогам года НТИ проводит конкурс и премию «Технологический прорыв 2020». В числе номинантов проект «Автономное судовождение», в рамках которого Россия станет первой страной, создавшей полноценную нормативную базу для автономных судов и допустившей к коммерческой эксплуатации беспилотники. Другой проект – «Управление роем дронов» – обновил в этом году мировой рекорд по управлению максимальным количеством беспилотников в небе.

«В 2021 году самое важное – заключение ключевых контрактов по масштабированию наших результатов. По рынку автономного судовождения в плане у нас 100 первых внедрений технологии на 100 судах. По летающим беспилотникам мы ожидаем, что у нас эффективно заработает полигон, заключение первых контрактов по сервисам, резкий рост компаний, занимающихся запуском роев дронов, в том числе на мировом рынке», – сказал Песков.

В число совершивших технологический прорыв также вошли проекты по созданию «Цифровой РЭС (район электрической сети)», математической модели прогнозирования распространения COVID-19, электромобиля «Кама-1». «Очень бы хотелось масштабировать проект «Энерджинет» в Крыму по электрической сети нового поколения. Автомобиль «Кама-1» будет не одиночным проектом «КамАЗа», а проектом платформы, на которой в течение следующего года будут показаны разные типы автомобилей, включая седан и грузовые, в сотрудничестве с российскими и зарубежными производителями автомобилей», – отметил он.

Помимо этого в номинантах конкурса оказались проекты «Умная дорога», в рамках которого в четырех городах России было запущено пилотное тестирование «умной» дороги, «Водородная энергоустановка», «Разговорный ИИ», «Инфраструктура 5G» и «Устройства для поддержки 6G», а также «Платформа CoBrain-Analytics» – единственная в России открытая платформа для разработки полного цикла медицинских приложений с использованием технологии искусственного интеллекта.

«По проекту «Автодата» мы надеемся, что пилоты «умных» дорог будут после трех регионов в 2020 году в не менее чем в 10 регионах в следующем. Мы также ожидаем начало крупных проектов по водороду – водородные трассы, водородные заправки, водород в ЖКХ и другие истории. В части искусственного интеллекта у нас довольно быстро развивается конкурс решений по распознаванию текстов, я думаю, что мы в следующем году реализуем уже несколько пилотов в этом направлении с российскими школами и университетами по созданию интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учеников и позволит раскрыть творческий потенциал учителя. Мы думаем, что это будет достаточно востребованная история», – считает Песков.

«У нас также ожидается несколько десятков зон 5G, в которых будет использована российская инфраструктура от «Сколтеха». Это будет сделано в нескольких крупнейших мегаполисах. Мы также ожидаем большую сделку по использованию решений НТИ в области искусственного интеллекта в медицине», – добавил он.