Путин назвал самое ценное для любого руководителя

Самое ценное, что есть у любого руководителя, это доверие, считает президент Владимир Путин.

На встрече с правительством глава государства выразил уверенность в том, что члены кабинета министров продолжат работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом, некоммерческими организациями и будут опираться на поддержку граждан страны, передает ТАСС.

«Потому что доверие – это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим», – подчеркнул президент.

«Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке необходимо обеспечить. Я думаю, что вы со мной согласитесь: когда мы сталкиваемся с большими задачами, то они не могут не зажигать, не могут не вдохновлять, они требуют новых подходов и решений. Повторю, что сказал 21 января на нашей первой встрече: у вас есть все, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты», – добавил он.

Путин вновь поблагодарил правительство за работу и поздравил с наступающим Новым годом. «Разумеется, желаю вам – сейчас это актуально – крепкого здоровья, счастья, самого доброго, благополучия вам и вашим близким», – сказал президент.

Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку правительства. «Хочу вас поблагодарить за эти поздравления от имени всех членов правительства и от себя лично. И спасибо сказать за такую оценку работы нашей команды правительства. Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации», – передает слова главы правительства РИА «Новости».



«Мы будем стараться выполнить все задачи – национальные цели, те задачи, которые вы перед нами ставите. И спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим», – добавил Мишустин.

Путин ранее отметил, что российское правительство в целом достойно прошло этот год в таких экстраординарных условиях, как эпидемия коронавируса.