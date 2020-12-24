Путин призвал совершить рывок в определяющих благополучие человека сферах

Россия должна совершить рывок в первую очередь в тех сферах, которые определяют благополучие человека, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Нужно делать так, чтобы все наши действия отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России, как я вчера говорил. Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить и, прежде всего, в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека», – передает слова главы государства РИА «Новости».

В связи с этим президент призвал власти как можно быстрее перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня. «Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня», – отметил путин, добавив, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития.

Путин ранее отметил, что российское правительство в целом достойно прошло этот год в таких экстраординарных условиях как эпидемия коронавируса.