Матвиенко предположила сроки послания Путина Федеральному собранию Путин дал оценку работе правительства в 2020 году Путин поздравил Алиева с днем рождения 24 декабря 2020, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что «в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с днем рождения». Отмечается, что ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму. Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.

