Стало известно о краже из здания МИД 1 млн долларов

Год назад из здания МИД пропал 1 млн долларов. Подозреваемые в данный момент находятся на свободе, статусы и дела переквалифицированы, а деньги не нашлись до сих пор, отмечают СМИ.

Инцидент произошел в 2019 году – 19 декабря ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства России, 49-летняя Наталья Агальцова, не явилась на работу. Она отправила начальнице сообщение в WhatsApp о том, что плохо себя чувствует, и пообещала подъехать позже, передает РЕН ТВ.

В этот же день в кабинете Агальцовой должна была пройти инкассация крупной суммы денег в валюте. Кабинет пришлось вскрыть, внутри обнаружили беспорядок. На столе лежали пачки денег, на полу стояла инкассаторская сумка, наполовину наполненная пачками долларов.

До этого, 28 ноября, в посольстве России в Тегеране двое сотрудников департамента дипломатическо-курьерской службы МИД приняли у иранских коллег диппочту – два пакета и коробку, опечатанные сургучными печатями с гербом.

Чуть раньше посол России в присутствии главбуха посольства и еще нескольких специалистов уложили в коробку из-под водки «Абсолют» 150 пачек стодолларовых купюр – по 100 купюр в каждой. Коробку с 1,5 млн долларов сдали на хранение в специальное помещение, находящееся под круглосуточной охраной.

Деньги, о которых идет речь, – средства, полученные за консульские услуги. Посольство России в Иране не могло отправить их в Москву денежным переводом – из-за санкционного давления, оказываемого на Тегеран США и их партнерами.

Курьеры проверили целостность печатей и доставили груз в здание на Смоленской-Сенной площади в Москве. 29 ноября другой сотрудник МИД разобрал почту и передал все три посылки из Ирана Наталье Агальцовой.

После вскрытия ее кабинета специально созданная комиссия провела ревизию денежных средств.

В итоге выявили недостачу: 20 млн 65 тыс. 462 рубля 15 копеек и 745 тыс. 735 долларов и 22 цента (по курсу на 20.12.2019 – 46 млн 629 тыс. 541). Общий ущерб составил 1 млн 66 тыс. 638 долларов, или 66 млн 695 тыс. 3 рубля. Помимо прочего в кассе нашли нигде не учтенные семь евро и 63 евроцента.

Специалисты начали поднимать документацию, опрашивать коллег Агальцовой, охрану, смотреть записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что накануне ревизии – вечером 18 декабря – она выходила из своего кабинета с двумя объемными пакетами. 20 декабря Наталью Агальцову задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили.

Точкой отсчета, когда пропавшие деньги еще были на месте, считают 16 декабря – в этот день в кабинете № 514 была проведена ревизия, комиссия недостачи не обнаружила. Все происходившее между 16 и 19 декабря восстановлено со слов Агальцовой, ее сожителя Василия Маковоза, знакомой Галины З., по камерам наблюдения и показаниям сотрудников МИД.

Агальцова рассказала, что через несколько дней после получения диппочты из Ирана ей поступили сопроводительные письма. В них указывалось, что в одном из конвертов находится 2 тыс. 782 доллара, в другом – 215 долларов 38 центов, а в коробке – 1,5 млн долларов.

Она утверждает, что вскрыла почту – при этом вопреки инструкции сделала это одна, а не в присутствии комиссии, как это делалось при отправке.

Женщина заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, указанных в документах, с обнаруженными ею в конвертах и сразу же сообщила об этом своему непосредственному начальнику. Однако деньги в коробке она пересчитывать не стала, якобы из-за того, что их было слишком много, а счетная машинка в ее кабинете старая и работает плохо.

В середине декабря Агальцову, по ее словам, попросили сформировать сумму в 422 тыс. долларов для отправки в одно из зарубежных посольств. И тут она вновь пренебрегла правилами – сформировала требуемую сумму частично из денег, пришедших из Ирана, частично из других средств, находившихся в кассе.

16 декабря (в тот же день, когда проводилась последняя ревизия) Агальцовой поступило новое указание: сдать в банк 1 млн 380 тыс. долларов. Столько, по ее словам, должно было остаться за вычетом ранее отправленных 422 тысяч.

В тот же день она заказала инкассацию на 19 декабря, а 18 числа около полудня принялась пересчитывать деньги. Тогда, по ее словам, она обнаружила, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами лежат только в верхнем ряду, а ниже находятся «куклы» – в них только верхние купюры стодолларовые, а все остальные – по одному доллару.

Еще ниже, по словам Агальцовой, лежали пачки купюр исключительно по 1 доллару.

В этот момент сотрудница ВФД запаниковала, дальнейшие действия были сумбурны: она взяла 20 млн рублей из кассы, чтобы покрыть недостачу, отнесла их обменные пункты, обменяв частями (в некоторых местах не хватило валюты), получив в общей сложности 300 тыс. долларов. При этом никаких документов у нее в обменных пунктах якобы не спрашивали, так как знают в лицо.

Данную сумму она отнесла в офис. Остатки недостачи Агальцова, по ее словам, планировала покрыть за счет накоплений (200 тыс. долларов) и кредита в 3 млн рублей. Однако днем в ближайшем банке в кредите ей отказали, поэтому она вернулась на работу, а около пяти часов вечера поехала за город, якобы рассчитывая заехать в банк недалеко от своей дачи и оформить кредит там.

С работы Агальцова, как она уверяет, взяла справку 2-НДФЛ и «несколько коробок обуви». В банк она так и не успела.

Полицейские обнаружили женщину 20 декабря на даче в Подмосковье, вместе с ней задержали ее сожителя Василия Маковоза. Мужчина рассказал, что 18 декабря Агальцова приехала на дачу поздно вечером, заявив, что у нее проблемы на работе. Она отвела сожителя на кухню, там выложила на стол пакет с изображением цветов, достала из него пачку денег и сказала, что здесь 20 тыс. долларов; деньги надо спрятать, а дачу переоформить на их общую знакомую Алю (впоследствии оказавшуюся Галиной З.).

Маковоз позвонил соседу по даче Валерию Константиновичу, сказал, что ему нужно отдать на хранение коробку с документами. Агальцова позвонила «Але» и сказала, что завтра утром за ней заедет Василий, чтобы поехать и переоформить дачу на нее.

После этого они сели в машину, поехали к московской квартире соседа по даче, по дороге заехали в хозяйственный магазин, купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф – в картонную коробку, в которой он продавался. Валерий Константинович коробку на хранение взял.

Утром 19 декабря они вместе с Галиной З. поехали в подмосковный райцентр, где попытались переоформить на нее дачу, однако выяснилось, что сделать это можно минимум в течение семи дней.

Тогда Агальцова оформила завещание на Маковоза и выписала на него же генеральную доверенность на дачу. После они разъехались: Маковоз – на работу (официально он оформлен как индивидуальный предприниматель), Галина З. – домой, Агальцова – на дачу.

Отмечается, что в уголовном деле вопросов остается больше, чем ответов: так, например, не совпадает ни одна сумма денег, которая фигурирует в показаниях самой Агальцовой, Маковоза и в документах.

По словам сотрудницы ВФД, они передавали на хранение соседу по даче 200 тыс. долларов, по версии Маковоза – 20 тысяч. На этих же цифрах они настаивали на очной ставке.

В сейфе, который 21 декабря изъяли у соседа по даче и вскрыли в присутствии полицейских, нашли 1 тыс. 488 купюр по 100 долларов (148 тыс. 800 долларов).

Маковоз в своих показаниях говорит о «пачке 100-долларовых купюр высотой 10 сантиметров» – это десять стандартных банковских корешков по 100 купюр, или 100 тыс. долларов. Однако он настаивает, что Агальцова сказала – в пачке 20 тысяч.

В данный момент Агальцова якобы пытается привлечь к ответственности сопровождавших расследование уголовного дела оперативников, уверяя, что Маковоз по их просьбе называл на допросе сумму в 20 тыс. долларов вместо 200.

Из объяснений посла России в Иране следует, что в Москву в коробке из-под водки уехали 1,5 млн долларов, уложенные таким образом: восемь пачек в 18 слоев (144) и еще шесть пачек вертикально сбоку.

Агальцова утверждает, что 18 декабря в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже находились «куклы». При этом сумма недостачи, сумма, обнаруженная при ревизии 19 декабря, и слова Агальцовой не совпадают.

Кроме того, вопросы вызывает и огромное количество купюр номиналом по одному доллару, найденных в кабинете Натальи 19 декабря: 144 пачки по 100 купюр. 80 пачек были в банковской упаковке с указанием, что внутри купюры по 100 долларов.

В описании кадров с камер наблюдения 18 декабря Агальцова несколько раз заходила в кабинет, при этом в руках у нее была лишь небольшая женская сумочка. Каким образом и когда в кабинет занесли 144 пачки денег – остается загадкой.

Сумма в 200 тыс. долларов, которую Агальцова якобы накопила за 17 лет работы в МИД, тоже вызывает много вопросов.

«Ее зарплата составляет не больше 100 тыс. рублей в месяц. 80-100 тыс. Даже если брать по максимуму и предположить, что этот доход был на протяжении всех 17 лет, то в год ей пришлось бы откладывать по 700 с лишним тысяч в год, оставляя себе только на еду и на проезд. А по ней нельзя сказать, что она экономит. Она постоянно появлялась на работе в разных недешевых нарядах, покупала машины, меняла дорогие украшения (...) Только норковых шуб у нее было несколько», – рассказал на условиях анонимности один из бывших коллег Агальцовой.

В данный момент и она, и Маковоз на свободе. Мужчину отпустили уже 23 декабря 2019 года, через двое суток после задержания, так и не предъявив обвинение. Затем, в феврале 2020-го, уголовное дело передали из одного следственного отдела в другой. После началась пандемия. Следствие несколько раз продлевали, как и срок содержания под стражей Натальи Агальцовой.

В августе 2020 года ей изменили меру пресечения на домашний арест: суд посчитал, что следователи имели возможность провести все очные ставки и допросы, которые весной откладывались из-за пандемии, но так этого и не сделали.

16 сентября Василий Маковоз официально перестал быть подозреваемым. Он изменил показания, заявив, что сначала не знал, откуда деньги, которые помогал прятать Агальцовой, и думал, это ее сбережения. Теперь он не соучастник, а свидетель.

18 сентября уголовное дело Агальцовой переквалифицировали со ст. 158 УК РФ («Кража») на ст. 160 («Присвоение или растрата»). Наказание, которое предполагает эта статья, точно такое же, как у 158-й: до 10 лет лишения свободы, однако теперь она уже не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде.

При этом где деньги, принадлежащие МИД, до сих пор неизвестно.