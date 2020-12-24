В Совфеде ответили на заявление Госдепа о «теориях заговора» вокруг Навального

«Госдепартамент США пытается руководить изменением политической системы в России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя обвинения сотрудников ФСБ со стороны Госдепа США в «использовании вещества нервно-паралитического действия «Новичок» с целью «отравления» блогера Алексея Навального.

«Все, что связано с Навальным – это детали, которые просто уводят от главного. В США есть закон, подписанный еще экс-главой страны Бараком Обамой, где Госдепу поручается демократизировать Россию. Таким образом, данная структура пытается руководить изменением политической системы в России», – убежден глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Собеседник пояснил, что Соединенные Штаты делают это «не сами, не напрямую – шпионов на парашютах они не выбрасывают». «Но они делают наших граждан иноагентами, в том числе Навального, а потом поддерживают их материально и нематериально, информационно обеспечивая разные фейки», – полагает сенатор.

По его словам, «абсолютно не имеет значения, кто что сказал в очередной раз – это все пузыри на воде. Глубинно же идут такие процессы, при которых США в соответствии со своим законодательством через Госдепартамент пытаются реализовывать свои интересы», – заключил Климов.

Накануне в Госдепе заявили, что сотрудники ФСБ якобы применили «субстанцию из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», чтобы «отравить» блогера Алексея Навального. В Вашингтоне отметили, что «нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей».

«Российская сторона выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора». Давайте внесем ясность: такие виды теорий заговора – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями, на которые они еще не ответили», – добавили в Госдепе.

Ранее США подготовили санкции против России из-за Навального, но не ввели их.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России, но информацию скрывают как власти Германии, где он сейчас находится, так и сами участники этой истории.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». Кроме того, Путин назвал вбросом расследование блогера о якобы его «отравлении».

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции против России. Москва ввела ответные санкции.

При этом врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального, в котором признали, что жизнь ему спасли медики в Омске.