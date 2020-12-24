ФСБ рассекретила биографию гитлеровского карателя Рисса

Экс–командир карательного батальона 667 «Шелонь» Александр Рисс до ВОВ подозревался в работе на германскую разведку, но доказать это советские органы не смогли, в результате Рисс в военные годы руководил зверскими казнями мирных советских граждан и, уйдя от возмездия, осел в ФРГ, а затем его приютили США, следует из рассекреченной управлением ФСБ по Новгородской области справке о Риссе, составленной в 1962 году.

В документе приведены биографические сведения о Риссе. По национальности немец, он родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области, передает РИА «Новости». В 1938 году был арестован органами НКВД «по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам». «В 1940 году освобожден из-под стражи за недоказанностью», – говорится в справке.

С мая 1941 года командовал 524-м батальоном стрелкового полка, дислоцировавшегося в городе Березники Пермской области. В июле 1941 года в составе 524-го полка 112-й стрелковой дивизии 22-й армии Рисс в звании капитана был направлен на фронт, где добровольно сдался в плен.

Летом 1941 года добровольно перешел на сторону гитлеровцев и поступил на службу в немецкий разведывательный орган «Абвергруппу-111», действовавший при 16-й армии вермахта. Находясь на службе у немецкой разведки, Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень, расположенного в западной части Новгородской армии, в тыл советских войск.

По данным КГБ, приблизительно в феврале 1942 года «Абвергруппа-111» перебазировалась в деревню Скугры Дновского района Псковской области, где Рисс по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с советскими партизанами. Вскоре этот карательный отряд был реорганизован в 667-й батальон «Шелонь». Сначала Рисс был командиром 2-й роты, а с апреля 1943 года – командиром этого батальона.

В справке приведены подробности почти двух десятков зверских казней мирных граждан, которые каратели, ведомые Риссом, совершили в Новгородской и Псковской областях, в том числе массовой казни жителей деревень Бычково и Починок под Новгородом в декабре 1942 года, когда было убито 253 человека. Как отмечалось в документе, в ходе массовых расправ 667-го батальона над мирным населением сам Рисс отличался особой жестокостью и изуверством. Всего за время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов вокруг Новгорода.

После войны Рисс проживал в Западной Германии в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме и был участником «Комитета освобождения народов России» – политического органа, созданного в 1944 году при участии гитлеровцев для свержения советской власти, которым руководил военный преступник и предатель, генерал Андрей Власов.

Позже Рисс был участником антисоветской организации «Народно–трудовой союз», поддерживавшейся спецслужбами США и Великобритании, и выступал с речами против СССР. По данным КГБ, в 1949 году Рисс выехал в США, где поселился в городе Кливленде и работал на железнодорожной станции.