В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в городе выявили 756586 случаев COVID-19, 582772 вирус-положительных пациента выздоровели, общее число летальных исходов – 10689 (днем ранее умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус).

Напомним, мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, дополнительных ограничительных мер не планируется, однако существующие отменять рано. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусом, при этом ситуация в регионах неоднородная. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.