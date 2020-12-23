Попова отметила замедление роста заболеваемости COVID в России

В России отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусом, при этом ситуация в регионах неоднородная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр. Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам», – сказала Попова, отметив, что ситуация в регионах неоднородная, передает РИА «Новости».

По ее словам, в России есть регионы, в которых ежесуточная заболеваемость, то есть средняя за неделю на один день в расчете на 100 тыс. населения, составляет от двух до трех. «Это, например, Краснодарский край, Татарстан, и есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких регионов не много, но вместе с тем, они есть и там ситуация иная, здесь нужно принимать особые специальные меры», – отметила Глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова подчеркнула, что в 77 регионах России показатель заболеваемости коронавирусом ниже одного.

«Коэффициент репродукции RT, я напомню, что это – это значит, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован. Так вот, этот показатель у нас снизился до единицы, и сегодня он составляет единицу, то есть прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации», – заявила она.

Ранее Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке.

За минувшие сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 652, Санкт-Петербурге – 3 749, Московской области – 1 540.