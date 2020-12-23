Гладков открыл новый детсад в Белгородской области

В поселке Разумное Белгородского района Белгородской области начал работу образовательный комплекс «Академия детства» – открыт детский сад на 99 мест. В планах – строительство здесь же начальной школы. Участие в торжественном мероприятии принял временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков.

«Очень знаменательно, что в канун Нового года мы открываем такой замечательный детский сад. Впереди у нас задача построить еще начальную школу. Она стоит в плане на 2022 год. Посмотрю, что можно сделать, чтобы начать строительство уже в следующем году. Постараемся найти средства на это», – отметил Гладков и вручил руководителю образовательного комплекса сертификат на получение игрового оборудования, говорится на сайте администрации Белгородской области.

Объект построен в рамках национального проекта «Демография». Его стоимость – более 109 млн рублей. Созданы все необходимые условия для гармоничного развития детей. Площадь здания составляет свыше 1 тыс. 600 квадратных метров.

Отметим, что в этом году в поселке Разумное благодаря вводу в эксплуатацию этого и еще двух детсадов полностью снят вопрос дефицита мест в дошкольные учреждения.

В целом в регионе в 2020 году введены в эксплуатацию 16 дошкольных учреждений, создано около 1 тыс. 700 мест. Сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Уже в следующем году будет снят дефицит мест для детей от полутора до трех лет.

Напомним, 2 декабря Гладков провел личный прием жителей региона, на прием записались 100 человек.