Врио губернатора Белгородской области Гладков провел первый личный прием граждан

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел личный прием жителей региона, сообщает областное правительство.

Прием состоялся в среду, во второй половине дня. Гладков анонсировал общение с жителями региона на своей странице в социальной сети Instagram, сообщается на сайте регионального руководства.

На прием записались 100 человек. Гладков пообщался с 25 жителями области, остальные встречи пройдут на следующей неделе. Вопросы, с которыми обратились к врио губернатора области, в основном касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной защиты, земельных отношений.

«Для меня важно оправдать доверие людей. Вижу, что на меня возлагают определенные ожидания, и необходимо не подвести жителей области. Конечно, все проблемы решить невозможно, есть сложные юридические моменты, есть очень закоренелые проблемы. Будем разбираться и стараться помочь по максимуму», – отметил Гладков.

В ноябре президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Предыдущий глава региона Евгений Савченко возглавлял область с 1993 года, в сентябре 2020 года он досрочно сложил полномочия. Позднее нового врио главы региона представили правительству области.