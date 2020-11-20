Врио губернатора Белгородской области Гладкова представили правительству региона

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:34  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Врио губернатора Белгородской области Гладкова представили правительству региона

    20 ноября 2020, 16:09

    Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев представил временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова правительству региона.

    «С огромной ответственностью отношусь к решению президента о назначении меня временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Область является образцовой в большинстве сфер народного хозяйства», – сказал Гладков во время торжественной церемонии, передает ТАСС.

    В среду президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Предыдущий глава региона Евгений Савченко возглавлял область с 1993 года, в сентябре 2020 года он досрочно сложил полномочия.

    В числе актуальных задач, которые предстоит решать новой областной власти, эксперты называют обеспечение преемственности курса на развитие региона и решение экономических задач.

    Белгородская область занимает третье место среди регионов России по качеству жизни населения. По мнению экспертов, одной из первых задач Гладкова станет обеспечение преемственности курса на развитие. Экс-губернатор, действующий сенатор Совфеда Евгений Савченко сообщил, что у Гладкова есть шанс стать полноценным губернатором, если он сможет «ужиться» с действующим составом правительства области. «Новый врио имеет все шансы стать полноценным главой региона, если сможет обеспечить преемственность власти», – уверен Савченко. Председатель Белгородской облдумы Ольга Павлова, считает, что от врио главы в области ожидают не только преемственности, но и следования принципам стратегического менеджмента.

    В решении этой задачи Гладкову, по мнению вице-спикера заксобрания Севастополя Ильи Журавлева (до назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще раньше – вице-губернатора Севастополя), помогут присущие ему организаторские способности, умение выстраивать диалог.

    «Мне довелось с ним активно сотрудничать в тот период, когда он возглавлял внутриполитический блок в правительстве Севастополя. Вячеслав Владимирович сумел наладить эффективный диалог как с парламентскими, так и с непарламентскими партиями, а также выстроить продуктивные отношения с общественностью города. Он проявил себя как грамотный и компетентный руководитель, обладающий тонким политическим чутьем и умеющий находить компромиссные решения даже в самых непростых ситуациях», – отметил Журавлев.

    Эксперты не ждут от врио главы региона кардинальных изменений в региональных властных структурах, но считают, что новый человек сумеет оживить «консервативный регион». «Он огромный специалист по выстраиванию коммуникаций, умеет посадить за стол переговоров самые разные силы, найти каждому место в команде. Я думаю, что он реформы, в том числе муниципальные, ради реформы делать не будет, думаю, что он на каждого человека посмотрит и только потом будет принимать решение. Белгород он очень сильно оживит, потому что это такое царство консерватизма, немного старинное в чем-то», – сказал профессор Высшей школы экономики, политтехнолог Олег Матвейчев.

    Другим вызовом для новой власти эксперты считают развитие экономики как в малом, так и в крупном бизнесе. «Предпринимательское сообщество ждет от власти понятных правил игры. Запрос на определенность точно есть, потому что многие вещи в отсутствие губернатора и врио губернатора получаются [нерешенными]», – сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев.

    Как пояснил председатель совета директоров ООО ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, в настоящее время одним из основных вопросов для области также является индустриализация производства. «Надеюсь, что власть будет способствовать развитию высокотехнологичных сфер экономики на территории региона. Хотелось бы, чтобы новый руководитель сохранил выбранный ранее курс на созидание и благополучие, курс на развитие экономики и увеличение благосостояния жителей региона», – сказал он.

    Люди, работавшие с Гладковым в Ставропольском крае, отмечают его компетентность в решении экономических задач. «Когда возникла непростая ситуация при заключении трехстороннего соглашения между правительством края, бизнесом и работниками, именно он помог ее разрешить. Конструктивно сработали и в период пандемии, когда была оказана серьезная поддержка малому и среднему бизнесу. В результате большая часть предприятий сохранила трудовые коллективы», – рассказал гендиректор холдинга «Курортное управление г. Кисловодск», депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

    Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев сообщил, что Вячеславу Гладкову предстоит заняться решением проблем в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Несмотря на стабильную ситуацию по сравнению с другими регионами России, в области остаются вопросы, в частности, с очередями на компьютерную томографию.

    «Вячеслав Владимирович [Гладков] – современный и активный руководитель, обладающий богатым опытом в сфере государственного и муниципального управления. Уверен, что весь свой профессиональный опыт, всю свою энергию и новые идеи он сможет эффективно задействовать на благо «белгородчины» и жителей региона. <...> В Белгородской области создана прочная база для дальнейшего поступательного развития, есть и вопросы, которые требуют пристального внимания. Сегодня главный приоритет – это борьба с коронавирусной инфекцией, по сравнению с другими регионами центральной России в Белгородской области ситуация выглядит как стабильная. Тем не менее понятно, что и проблемных вопросов хватает, это касается и очередей на компьютерную томографию, ряда других аспектов», – сказал Щеголев в ходе церемонии представления врио главы региона.

    Он отметил, что Белгородская область – стабильно развивающийся регион с сильным экономическим потенциалом и качественно выстроенной социальной системой. «В регионе ведется продуманная промышленная и инвестиционная политика, создается необходимая инфраструктура, как результат – регион занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности. Уверен, что Вячеслав Гладков обеспечит преемственность в работе правительства области, сохранит и приумножит все лучшее», – подчеркнул полпред.

    Гладков – выпускник третьего потока «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Программа была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.


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