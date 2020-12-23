Майора Сенокосова приговорили к 13 годам за госизмену

Второй западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Алексея Сенокосова к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Алексея Сенокосова виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, а также лишил звания майора», – передает сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что материалы уголовного дела против Сенокосова находятся под грифом «совершенно секретно», поэтому суть обвинений не раскрывается.